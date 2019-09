طبرق الطبي يبحث الترتيبات الأمنية في المركز

المتوسط

ناقش مدير مركز طبرق الطبي الدكتور فرج عبد الله الجالي صباح اليوم الأحد، مع آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة الكزه الترتيبات الأمنية داخل المركز وجهوده المتواصلة لدعم المركز طبرق.

وأكد الكزة الزيارة على دعم منطقة طبرق العسكرية لكافة القطاعات في المدينة من بينها قطاعات الصحة في دعمها من خلال توفير الأدوية والمستلزمات الطبية المضبوطة من عمليات التهريب، والتشديد الأمني بهذه المرافق المهمة والتى تقدم أهم الخدمات الطبية للمواطن .

