الشحومي يكشف حقيقة إفلاس مصرف الوحدة

نفى الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق الأوراق المالية (البورصة) سليمان الشحومي، ما يتداول حول قرب إفلاس مصرف الوحدة.

وقال الشحومي، في تصريح لـ “بوابة أفريقيا الإخبارية”، “إن البنوك التجارية الليبية تعمل في ظروف استثنائية بسبب الانقسام في إدارة وعمليات البنك المركزي، وما يشاع حول مصرف الوحدة من قرب الإفلاس غير صحيح تماما، وربما الأمر متعلق بانخفاض أرصدة عدد من البنوك والتي إداراتها العامة بالمنطقة الشرقية لدي البنك المركزي طرابلس والتي تستخدم في الأغلب في عمليات شراء العملة الأجنبية، وبرغم أن أرصدتها لدي المركزي البيضاء وفقا للمتطلبات القانونية ولكنها غير مدمجة لدي البنك المركزي طرابلس”.

وأضاف الشحومي، أن حماية النظام المصرفي في البلاد مسؤولية البنك المركزي سواء في الشرق أو الغرب، داعيا للإسراع في إدماج عمليات البنك والمصرف ومنظومة المقاصة وإدارة الإصدار تجنبا للوصول لنقطة الا عودة، بحسب قوله.

كما شدد الشحومي، على أن استمرار تقلص رصيد البنوك لدي البنك المركزي طرابلس وبالمقابل تضخمها لدي البنك المركزي البيضاء سيدفع في النهاية للوصول إلى حل يتم بالتفاهم أو عبر توحيد العمليات، مشيرا إلى أنه لن يكون من صالح أي طرف استمرار هذا الوضع “الشاذ” في عمل النظام المصرفي في ليبيا.

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