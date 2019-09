ليبيا تشارك في بطولة سوسة الدولية للشطرنج

المتوسط

تنطلق غدًا الإثنين بتونس بطولة سوسة الدولية للشطرنج بمشاركة 236 لاعبًا يمثلون دول ليبيا ومصر وتونس والجزائر والمغرب والسعودية واليونان وأيسلندا وليتوانيا وإسبانيا.

تتواصل البطولة لمدة عشرة أيام، ويمثل ليبيا أكثر من 30 لاعبًا هم: أبوبكر العربي تصنيف 2324 وعلي الشعافي 1924ومصعب قعيم 190 وعبدالحكيم جبريل 1916ومحمد الكرناف 1916 وميلاد الفيتوري 1849وخالد فرنكة 1797.

يأتي هذا بجانب خالد جعفر 1787وعبدالرحمن التير 1740 وحاتم أبومنجل 1726وعثمان الكاسح 1725وعزالدين أرحومة 1709 وحمدي العقوري 1698 وعادل القطعاني 1589 وفهمي القطعاني 1580 للفئات الصغرى وحاتم أبومنجل 1537وفيصل زقطة 1520 وعمر دربوك 1502 وحسين القداري 1468 وعمر سرتية 1404 وفيصل الواعر 1332 والطيب قشاش 1298 وعبدالرحمن التركي 1177 وعبدالله المصراتي وعماد التركي وفراس الفيتوري وحمزة الفيتوري وهاشم الفيتوري ورغد الفيتوري وسراب رجب.

التواجد الليبي سيكون أيضًا من خلال حكم وإعلامي البطولة هاشم النعمي.

