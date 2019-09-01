عقيلة يلتقي وفدا من طبرق لبحث هذه الملفات

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الأحد، وفدا من بلدية طبرق ضم رئيس وأعضاء المجلس التسييري ورئيس وأعضاء المجلس الاستشاري ورئيس المجلس الاجتماعي لأعيان وحكماء بلدية طبرق.

وأوضح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، في تصريح خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منه، أنه تم خلال اللقاء مناقشة جملة من الموضوعات والقضايا المتعلقة بأزمة المياه ووضع الحلول العاجلة مع الجهات ذات العلاقة والتي منها تنفيذ مشروع العمرة لمحطة تحلية المياه، وكذلك مشروع محطة المياه الجديدة بمنطقة المرصص، واستكمال مشاريع محطات المياه في مناطق بالخاثرة والمرصص واكروم الخيل وباب الزيتون والقعرة وقصر الجدي والوتر جمال عبدالناصر.

وأضاف المريمي، أن الاجتماع تطرق أيضا إلى ملف طريق امساعد طبرق وضرورة العمل على تفعيل مشروع الطريق المزدوج، وصيانة وترميم الحالي ومنع الشاحنات من المسير ليلا حفاظا على أرواح المسافرين في هذه الطريق، وكذلك مشروع تدوير القمامة الاستثماري وإنهاء الإجراءات القانونية المتعلقة به، واستكمال المشروعات المتوقفة ببلدية طبرق، وصرف المخصصات المالية اللازمة لها.

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