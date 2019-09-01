اخبار ليبيا الان

بلدي شحات يتابع توزيع الغاز مع أصحاب المستودعات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط
عقدت اللجنة المكلفة بالمتابعة والأشراف على توزيع (أسطوانات غاز الطهى) ومادة (الكيروسين) ببلدية شحات، اجتماعا مع عدد من أصحاب المستودعات لتوزيع الغاز ببلدية شحات .
وأوضحت بلدية شحات عبر صفحتها على فيسبوك، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بغاز الطهى منها المرور المتكرر والمتابعة والأشراف على التوزيع بالمستودعات وأيضا تكاثف الجهود مع الأجهزة الأمنية والضبطية في محاربة ظاهرة الاستغلال والسمسرة من بعض ضعاف النفوس في بيع أسطوانات الغاز الخاصة بالمواطنين.

The post بلدي شحات يتابع توزيع الغاز مع أصحاب المستودعات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك