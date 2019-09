المتوسط

عقدت اللجنة المكلفة بالمتابعة والأشراف على توزيع (أسطوانات غاز الطهى) ومادة (الكيروسين) ببلدية شحات، اجتماعا مع عدد من أصحاب المستودعات لتوزيع الغاز ببلدية شحات .

وأوضحت بلدية شحات عبر صفحتها على فيسبوك، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بغاز الطهى منها المرور المتكرر والمتابعة والأشراف على التوزيع بالمستودعات وأيضا تكاثف الجهود مع الأجهزة الأمنية والضبطية في محاربة ظاهرة الاستغلال والسمسرة من بعض ضعاف النفوس في بيع أسطوانات الغاز الخاصة بالمواطنين.

The post بلدي شحات يتابع توزيع الغاز مع أصحاب المستودعات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية