نبيه بري: لا تعاون مع ليبيا ما لم تتضح مسالة اختفاء الإمام الصدر

قال رئيس مجلس النواب اللبناني، رئيس حركة «أمل» نبيه برّي، إنه يرفض التعاون مع دولة ليبيا ما لم تتضح مسألة اختفاء الإمام موسى الصدر.

وأوضح برّي خلال كلمة له فيما سمي بـ«المهرجان السنوي لتغييب الإمام الصدر» أمس السبت، قائلا: «إننا نعمل على تحرير الإمام وأخويه من معتقلات ليبيا ..ونتائج التحقيقات والاعترافات، تتقاطع حول نقل المغيب من سجن إلى آخر» حسبما نقل موقع «النهار» اللبناني.

ورفض رئيس مجلس النواب الالتفاف حول هذه القضية و«التعاون مع ليبيا، ما لم تتضح هذه المسألة».

وجدد بري دعوته الحكومة وأجهزة الدولة، إلى «العمل بأقصى ما يلزم لمتابعة هذه المسألة في ليبيا»، مشيرا إلى أن «المحقق العدلي في لبنان، أصدر مذكرات توقيف غيابية، بحق سيف الإسلام وتسعة آخرين، لتحويلها إلى الانتربول».

وأحيت حركة «أمل» اللبنانية مهرجانا شعبيا ورسميا، تحت شعار «أمل إرثها في ثورتك»، لمناسبة الذكرى 41 لاختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين.

وتحمل الطائفة الشيعية في لبنان النظام الليبي السابق والعقيد معمر القذافي شخصيا مسؤولية اختفاء موسى الصدر، الذي شوهد للمرة الأخيرة في ليبيا في 31 أغسطس 1978 بعدما وصلها بدعوة رسمية في 25 أغسطس مع رفيقيه. لكن النظام الليبي السابق نفى هذه التهمة، مؤكدا أن الثلاثة غادروا طرابلس إلى إيطاليا، فيما نفت الأخيرة دخولهم أراضيها.

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