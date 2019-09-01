ندوة علمية ببنغازي حول السوق الموازية وتأثيرها على سعر الصرف

أقيمت بمراقبة اقتصاد بنغازي يوم أمس، ندوة علمية حول السوق الموازية وتأثيرها على سعر الصرف، بتنظيم اتحاد طلبة كلية الاقتصاد بجامعة بنغازي.

وتطرقت الندوة إلى التوعية بحجم المخاطر المتوقعة على زيادة تغول السوق الموازية على السوق الرسمية، والتنبيه بضبط الارتفاع النسبي للأسعار في البلاد، ووضع قواعد قانونية للحد من نشاط السوق السوداء.

وقدمت خلال هذه الندوة العديد من الورقات البحثية، التي ناقشت خطر السوق الموازية على سعر الصرف الرسمي، وكيفية وضع الحلول لها.

هذا وألقى محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء، علي الحبري، ورقة علمية حول السوق الموازية وتأثيرها على سعر الصرف الرسمي، والحلول التي اقترحها المصرف المركزي لهذه المشكلة.

يشار إلى أن الندوة شهدت مشاركة مسؤولين من الحكومة المؤقتة، وعدد من البحاث والأكاديميين، وطلبة كلية الاقتصاد بجامعة بنغازي.

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