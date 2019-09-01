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رغم فقدان 640 ميجا وات من انتاجية الكهرباء.. الشركة تؤكد تحسن المنظومة غدا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط
أعلنت الشركة العامة للكهرباء، فقدان 640 ميجا وات من القدرات الانتاجية المتاحة للشركة بسبب وجود بعض وحدات التوليد خارج الخدمة، مضيفة أنه ومع ذلك فإن المستهلك سيلمس تحسن في اداء المنظومة الكهربائية اعتباراً من يوم الغد الاثنين.
وأوضحت الشركة في بيان لها أن وحدات التوليد خارج الخدمة هي الوحدات الغازية الاولى والخامسة والسادسة والسابعة بأجمالي 250 ميجا وات بسبب انسداد مصفيات الهواء نتيجة تصاعد الادخنة من مكب القمامة الملاصق لمحطة جنوب طرابلس، والوحدة البخارية الاولى في محطة الخليج والتي تم الخروج بها اضطرارياً لوجود تسريب مياه في مضخة تغذية الغلاية وفقد ما قيمته 260 ميجا وات ، والوحدة الغازية الثالثة في محطة الخمس المتوقفة منذ حدوث الاظلام لحاجة الوحدة لصيانة عامة وفقد ما قيمته 130 ميجا وات.
وأضافت الشركة عبر صفحتها على فيسبوك أن كل هذه الاسباب مجتمعة أدت إلى زيادة العجز في الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، لافتة إلى أن كثرة الاعتداءات على محطات التحويل وإرجاع التيار الكهربائي بالقوة، تسبب في انخفاض تردد الشبكة ووضعها في حالة حرجة الأمر الذي أدى إلى تكرار خروج الوحدات الغازية الاولى والثانية والثالثة بمحطة الزاوية والثالثة في محطة أوباري أيام الخميس والجمعة والسبت وفقد ما قيمته 520 ميجاوات من القدرات المتاحة لتلك الوحدات، مما زاد الوضع تعقيداً الى أن قارب الأمر الى حدوث إظلام في الشبكة.
وحذرت الشركة من تكرار الاعتداءات على محطات 220 بالمناطق ومراكز التحكم ( كما حدث في اليومين الماضيين ) التي قد تؤدي الى حدوث إظلام في الشبكة، مؤكدة أن العمل جاري على تشغيل الوحدتين البخارية الاولى في محطة الخليج والغازية الثالثة في محطة الزاوية.
وأشارت الشركة إلى أنه من المتوقع الدخول بهما على الشبكة مساء هذا اليوم الاحد وبالتالي تعزيز القدرات المتاحة للشبكة بما يقارب 400 ميجا وات.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • أين الحكومات؟ أين الإختصاصيين؟ وين المليارات؟؟
    يكفي بيانات! يكفي أعذار ! راهو مش شهر والا شهرين والا سنة والا سنتين!
    ماهي معقولة !!
    الكهرباء كيف هكي؟ وكيف الناس ساكتين؟
    قلتم عجز في توليد الطاقة؟
    العجز يكون بما يعادل ساعتين 3 ساعات!
    زي العجز اللي في الحسابات تلقاه 3% 5%
    لكن لما يوصل 70% معاش يوللي اسمه عجز! يبدأ اسمه نصب !
    وبعدين قلتوا النازحين وصولوا 100 ألف وأكثر ! من عين زارة ووادي الربيع والقصر والخلة وغيره ،خلو الحياش والمزارع والمضخات اللي تسحب في 380 فولت ضي!
    يعني سحب الكهرباء نقص على قبل أضعاف وأضعاف..
    وهروب الضي من سيء لأسوأ بدون أي ارتباط بالإستهلاك العام!؟؟
    ولذلك !
    بحسبة سريعة درتها أني لقيت روحي نصرف ما يعادل 9000 وات في الساعة ، وطرح الأحمال يستمر 15 ساعة تقريبا
    إذا حوالي 135000وات نبي من الدولة
    ولهذا لما يرجع الضي نرجع في حقي كيف ما نبي ، قمت كعقوبة مني وردة فعل للحكومة الفاشلة وشركة الكهرباء الساقطة بإخراج الدفايات 3000 وات والفرنيلوا 2000 وحتى المكوى 1200 للفيراندا وشغلتهم على أقصى قوة والسخانات 3000 وأيضا فتحت ثلاث مكيفات 4200 مجموع وات وشغلتهم ،
    وأدعوا جميع الناس لفعل نفس الشي
    لأنهم كذابين نصابين ملاعبية متاع قمار
    الكل مع بعض (لا لمهزلة طرح الأحمال)
    يا كهرباء زي الناس يا معاش نبو كهرباء
    خلوهم اللي يبوا السلطة يجيبوا شوية من المليارات اللي أودعوهم في حسابات أوروبا
    #عصيان_كهربي#

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