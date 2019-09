المتوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، فقدان 640 ميجا وات من القدرات الانتاجية المتاحة للشركة بسبب وجود بعض وحدات التوليد خارج الخدمة، مضيفة أنه ومع ذلك فإن المستهلك سيلمس تحسن في اداء المنظومة الكهربائية اعتباراً من يوم الغد الاثنين.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن وحدات التوليد خارج الخدمة هي الوحدات الغازية الاولى والخامسة والسادسة والسابعة بأجمالي 250 ميجا وات بسبب انسداد مصفيات الهواء نتيجة تصاعد الادخنة من مكب القمامة الملاصق لمحطة جنوب طرابلس، والوحدة البخارية الاولى في محطة الخليج والتي تم الخروج بها اضطرارياً لوجود تسريب مياه في مضخة تغذية الغلاية وفقد ما قيمته 260 ميجا وات ، والوحدة الغازية الثالثة في محطة الخمس المتوقفة منذ حدوث الاظلام لحاجة الوحدة لصيانة عامة وفقد ما قيمته 130 ميجا وات.

وأضافت الشركة عبر صفحتها على فيسبوك أن كل هذه الاسباب مجتمعة أدت إلى زيادة العجز في الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، لافتة إلى أن كثرة الاعتداءات على محطات التحويل وإرجاع التيار الكهربائي بالقوة، تسبب في انخفاض تردد الشبكة ووضعها في حالة حرجة الأمر الذي أدى إلى تكرار خروج الوحدات الغازية الاولى والثانية والثالثة بمحطة الزاوية والثالثة في محطة أوباري أيام الخميس والجمعة والسبت وفقد ما قيمته 520 ميجاوات من القدرات المتاحة لتلك الوحدات، مما زاد الوضع تعقيداً الى أن قارب الأمر الى حدوث إظلام في الشبكة.

وحذرت الشركة من تكرار الاعتداءات على محطات 220 بالمناطق ومراكز التحكم ( كما حدث في اليومين الماضيين ) التي قد تؤدي الى حدوث إظلام في الشبكة، مؤكدة أن العمل جاري على تشغيل الوحدتين البخارية الاولى في محطة الخليج والغازية الثالثة في محطة الزاوية.

وأشارت الشركة إلى أنه من المتوقع الدخول بهما على الشبكة مساء هذا اليوم الاحد وبالتالي تعزيز القدرات المتاحة للشبكة بما يقارب 400 ميجا وات.

The post رغم فقدان 640 ميجا وات من انتاجية الكهرباء.. الشركة تؤكد تحسن المنظومة غدا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية