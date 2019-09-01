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شركة الكهرباء: المستهلك سيلمس تحسنا في الطاقة الكهربائية اعتبارا من الغد

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكدت الشركة العامة للكهرباء أنها تسعى جاهدة لاستقرار الشبكة الكهربائية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة العالية، مع وجود بعض وحدات التوليد خارج الخدمة.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم إن العمل جار على تشغيل الوحدتين؛ البخارية الأولى في محطة الخليج، والغازية الثالثة في محطة الزاوية، متوقعة الدخول بهما على الشبكة مساء اليوم، ومشيرة إلى أن المستهلك سيلمس تحسنا في أداء المنظومة الكهربائية اعتبارا من يوم غد الإثنين.

وأوضحت الشركة أن إجمالي العجز في التوليد بلغ 640 ميجاوات، مشيرة إلى أن زيادة العجز في الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وكثرة الاعتداءات على محطات التحويل، وإرجاع التيار الكهربائي بالقوة، تسببت في انخفاض تردد الشبكة ووضعها في حالة حرجة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • أين الإختصاصيين؟أين الأموال العامة؟ أين الحكومات؟
    يكفي بيانات! يكفي أعذار ! راهو مش شهر والا شهرين والا سنة والا سنتين!
    ماهي معقولة !!
    الكهرباء كيف هكي؟ وكيف الناس ساكتين؟
    قلتم عجز في توليد الطاقة؟
    العجز يكون بما يعادل ساعتين 3 ساعات!
    زي العجز اللي في الحسابات تلقاه 3% 5%
    لكن لما يوصل 70% معاش يوللي اسمه عجز! يبدأ اسمه نصب !
    وبعدين قلتوا النازحين وصولوا 100 ألف وأكثر ! من عين زارة ووادي الربيع والقصر والخلة وغيره ،خلو الحياش والمزارع والمضخات اللي تسحب في 380 فولت ضي!
    يعني سحب الكهرباء نقص على قبل أضعاف وأضعاف..
    وهروب الضي من سيء لأسوأ بدون أي ارتباط بالإستهلاك العام!؟؟
    ولذلك !
    بحسبة سريعة درتها أني لقيت روحي نصرف ما يعادل 9000 وات في الساعة ، وطرح الأحمال يستمر 15 ساعة تقريبا
    إذا حوالي 135000وات نبي من الدولة
    ولهذا لما يرجع الضي نرجع في حقي كيف ما نبي ، قمت كعقوبة مني وردة فعل للحكومة الفاشلة وشركة الكهرباء الساقطة بإخراج الدفايات 3000 وات والفرنيلوا 2000 وحتى المكوى 1200 للفيراندا وشغلتهم على أقصى قوة والسخانات 3000 وأيضا فتحت ثلاث مكيفات 4200 مجموع وات وشغلتهم ،
    وأدعوا جميع الناس لفعل نفس الشي
    لأنهم كذابين نصابين ملاعبية متاع قمار
    الكل مع بعض (لا لمهزلة طرح الأحمال)
    يا كهرباء زي الناس يا معاش نبو كهرباء
    خلوهم اللي يبوا السلطة يجيبوا شوية من المليارات اللي أودعوهم في حسابات أوروبا
    #عصيان_كهربي#

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