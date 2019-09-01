شركة الكهرباء: المستهلك سيلمس تحسنا في الطاقة الكهربائية اعتبارا من الغد

أكدت الشركة العامة للكهرباء أنها تسعى جاهدة لاستقرار الشبكة الكهربائية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة العالية، مع وجود بعض وحدات التوليد خارج الخدمة.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم إن العمل جار على تشغيل الوحدتين؛ البخارية الأولى في محطة الخليج، والغازية الثالثة في محطة الزاوية، متوقعة الدخول بهما على الشبكة مساء اليوم، ومشيرة إلى أن المستهلك سيلمس تحسنا في أداء المنظومة الكهربائية اعتبارا من يوم غد الإثنين.

وأوضحت الشركة أن إجمالي العجز في التوليد بلغ 640 ميجاوات، مشيرة إلى أن زيادة العجز في الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وكثرة الاعتداءات على محطات التحويل، وإرجاع التيار الكهربائي بالقوة، تسببت في انخفاض تردد الشبكة ووضعها في حالة حرجة.

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