صحيفة “مالطا أندبندنت” تكشف تفاصيل الزورق الحربي المجهول الذي عثر عليه بالقرب من ميناء الزويتينة

فاليتا-العنوان

كشفت صحيفة مالطا أندبندنت اليوم الأحد، تفاصيل قصة الزورق الحربي المجهول الذي عثر عليه بالقرب من ميناء الزويتينة بخليج سرت أواخر شهر يوليو الماضي، مشيرة إلى أنه يرجع إلى فريق أمني مكلف بمهمة استخباراتية لمراقبة تهريب الأسلحة إلى ليبيا، حيث كان الفريق يستقل قاربين تعطل واحد منهما فقرر تركه واستخدام الآخر.

وأوضحت الصحيفة في تقرير مفصل أن القاربين تم استئجارهم من مالطا، وأن الفريق عاد إلى مالطا وتم استيقاف بعضهم كونهم لا يحملون تأشيرات دخول.

وقال التقرير أن الزورق قوي ومن نوع خاص عثر عليه مهجورا في ليبيا أواخر يوليو الماضي ويعود إلى عسكريين في مهمة سرية لمراقبة شحنات الأسلحة حسبما ذكرت مصادر عسكرية في موقع صحيفة مالطا أندبندنت.

وأضاف “اضطر أعضاء الفريق إلى التخلي عن أحد الزورقين بعد تعطله وأبحر الفريق باتجاه مالطا. ولدى وصولهم، تم احتجازهم مؤقتًا لأنهم لم يتحصلوا على تأشيرات وهذا ما أكدته الشرطة المالطية”.

وتم الإبلاغ عن وجود زورق حربي مهجور قرب ميناء الزويتينة على بعد حوالي 180 كم جنوب بنغازي.

وكانت المواقع الإخبارية الليبية قد ذكرت في البداية أن القارب ينتمي إلى القوات المسلحة لمالطا، في حين أن بعض الصحف تكهنت بأنه كان من الممكن استخدامها لإدخال قوات خاصة أو فرق استخبارات غربية إلى المنطقة، حيث يوجد متشددون تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية داعش.

وأوضح التقرير بأن الزورق لم يكن ملك شركة ” Malta” المستقلة حيث تم استئجاره من قبل شركة مالطية تدعى ” Standard Charterers” التي قالت في ذلك الوقت أن الزورق تم استئجارها في مجال صناعة النفط والغاز.

وقال مصدر إن فريقين أمنيين خاصين كانا يستخدمان الزورق قبالة بنغازي وكانوا “يراقبون شحنات الأسلحة المتجهة إلى ليبيا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية