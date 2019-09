المتوسط

أعلن مطار معيتيقة الدولي أن الطائرات الليبية ستقوم بتسيير رحلاتها من مطار مصراتة الدولي اعتبارا من اليوم الأحد.

وأوضح المطار عبر صفحته على فيسبوك، أن الطائرات ستقوم برحلتين لتونس والاخرى لاسطنبول، مضيفا أنه اعتبارا من يوم الغد سيكون التشغيل اعتيادي حسب المواعيد المجدولة

The post تسيير الطائرات الليبية من مطار مصراته appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية