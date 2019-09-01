خروج الوحدة الخامسة بمحطة كهرباء شمال بنغازي يتسبب في عجز بالتوليد

خرجت في وقت متأخر من مساء أمس الوحدة الخامسة بمحطة كهرباء شمال بنغازي عن العمل بشكل مفاجئ.

وقال المتحدث باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة ربيع خليفة في تصريح لقناة ليبيا، إن خروج الوحدة جاء بسبب إنذار بوجود عطل في الغرفة الخاصة بالاحتراق، مشيرا إلى أن تلك الغرفة تحتاج إلى تبريد لمدة يوم كامل، إلى جانب الكشف عليها من قبل مهندسي وفنيي محطة كهرباء شمال بنغازي للتأكد من سلامتها.

وتسبب خروج الوحدة الخامسة بحسب المتحدث باسم الهيئة في عجز يقدر بثلاثمئة ميجاوات، ما سينتج عنه طرح أحمال بمقدار أربع إلى خمس ساعات على امتداد المنطقة الشرقية، مؤكدا أن العمل جار على إرجاع الوحدة على الشبكة من جديد.

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