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“الكهرباء” تحذر من “الإظلام التام”

تم النشر منذُ 56 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت الشركة العامة للكهرباء إنها تواجه عجزا في توفير الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية كاد أن يصل إلى حدوث إظلام تام في الشبكة، نتيجة خروج عدة وحدات توليد لأسباب مختلفة.

وحول أسباب تراجع كفاءة الشبكة، بيّنت الشركة في بيان، الأحد، أن الوحدات الغازية الاولى والخامسة والسادسة والسابعة خرجت عن الخدمة بسبب انسداد مصفيات الهواء نتيجة تصاعد الأدخنة من مكب القمامة الملاصق لمحطة جنوب طرابلس.

وأضافت أن من بين الأسباب خروج الوحدة البخارية الاولى في محطة الخليج اضطرارياً لوجود تسريب مياه في مضخة تغذية الغلاية، والوحدة الغازية الثالثة في محطة الخمس المتوقفة منذ حدوث الإظلام لحاجة الوحدة لصيانة عامة.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الاسباب مجتمعة أدت الى زيادة العجز في الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية بعد فقدان 640 ميغاوات من القدرات الإنتاجية المتاحة.

وأكدت أن هذه الأسباب مجتمعة أدت الى زيادة العجز في الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، منوهة إلى أن كثرة الاعتداءات على محطات التحويل وإرجاع التيار الكهربائي بالقوة تسبب في انخفاض تردد الشبكة ووضعها في حالة حرجة وتكرار خروج الوحدات الغازية الاولى والثانية والثالثة بمحطة الزاوية والثالثة في محطة أوباري أيام الخميس والجمعة والسبت.

وقالت الشركة إن الوضع زاد تعقيداً الى أن قاربت الشبكة على الدخول في إظلام، إلا أن جهود مهندسي وفنيي الشركة أثمرت في المحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية، محذرة من تكرار الاعتداءات على محطات 220 بالمناطق ومراكز التحكم التي قد تؤدي الى حدوث إظلام في الشبكة.

ولفتت إلى أن العمل جارٍ لتشغيل الوحدتين البخارية الاولى في محطة الخليج والغازية الثالثة في محطة الزاوية ومن المتوقع الدخول بهما على الشبكة مساء هذا اليوم الاحد وبالتالي تعزيز القدرات المتاحة للشبكة بما يقارب 400 ميغاوات، مبينة أن المستهلك سيلمس تحسنا في أداء المنظومة الكهربائية اعتبارا من يوم غد الاثنين.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • أين الأموال العامة؟ أين الحكومات؟ أين الإختصاصيين؟
    يكفي بيانات! يكفي أعذار ! راهو مش شهر والا شهرين والا سنة والا سنتين!
    ماهي معقولة !!
    الكهرباء كيف هكي؟ وكيف الناس ساكتين؟
    قلتم عجز في توليد الطاقة؟
    العجز يكون بما يعادل ساعتين 3 ساعات!
    زي العجز اللي في الحسابات تلقاه 3% 5%
    لكن لما يوصل 70% معاش يوللي اسمه عجز! يبدأ اسمه نصب !
    وبعدين قلتوا النازحين وصولوا 100 ألف وأكثر ! من عين زارة ووادي الربيع والقصر والخلة وغيره ،خلو الحياش والمزارع والمضخات اللي تسحب في 380 فولت ضي!
    يعني سحب الكهرباء نقص على قبل أضعاف وأضعاف..
    وهروب الضي من سيء لأسوأ بدون أي ارتباط بالإستهلاك العام!؟؟
    ولذلك !
    بحسبة سريعة درتها أني لقيت روحي نصرف ما يعادل 9000 وات في الساعة ، وطرح الأحمال يستمر 15 ساعة تقريبا
    إذا حوالي 135000وات نبي من الدولة
    ولهذا لما يرجع الضي نرجع في حقي كيف ما نبي ، قمت كعقوبة مني وردة فعل للحكومة الفاشلة وشركة الكهرباء الساقطة بإخراج الدفايات 3000 وات والفرنيلوا 2000 وحتى المكوى 1200 للفيراندا وشغلتهم على أقصى قوة والسخانات 3000 وأيضا فتحت ثلاث مكيفات 4200 مجموع وات وشغلتهم ،
    وأدعوا جميع الناس لفعل نفس الشي
    لأنهم كذابين نصابين ملاعبية متاع قمار
    الكل مع بعض (لا لمهزلة طرح الأحمال)
    يا كهرباء زي الناس يا معاش نبو كهرباء
    خلوهم اللي يبوا السلطة يجيبوا شوية من المليارات اللي أودعوهم في حسابات أوروبا
    #عصيان_كهربي#

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