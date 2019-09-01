“الكهرباء” تحذر من “الإظلام التام”

قالت الشركة العامة للكهرباء إنها تواجه عجزا في توفير الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية كاد أن يصل إلى حدوث إظلام تام في الشبكة، نتيجة خروج عدة وحدات توليد لأسباب مختلفة.

وحول أسباب تراجع كفاءة الشبكة، بيّنت الشركة في بيان، الأحد، أن الوحدات الغازية الاولى والخامسة والسادسة والسابعة خرجت عن الخدمة بسبب انسداد مصفيات الهواء نتيجة تصاعد الأدخنة من مكب القمامة الملاصق لمحطة جنوب طرابلس.

وأضافت أن من بين الأسباب خروج الوحدة البخارية الاولى في محطة الخليج اضطرارياً لوجود تسريب مياه في مضخة تغذية الغلاية، والوحدة الغازية الثالثة في محطة الخمس المتوقفة منذ حدوث الإظلام لحاجة الوحدة لصيانة عامة.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الاسباب مجتمعة أدت الى زيادة العجز في الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية بعد فقدان 640 ميغاوات من القدرات الإنتاجية المتاحة.

وأكدت أن هذه الأسباب مجتمعة أدت الى زيادة العجز في الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، منوهة إلى أن كثرة الاعتداءات على محطات التحويل وإرجاع التيار الكهربائي بالقوة تسبب في انخفاض تردد الشبكة ووضعها في حالة حرجة وتكرار خروج الوحدات الغازية الاولى والثانية والثالثة بمحطة الزاوية والثالثة في محطة أوباري أيام الخميس والجمعة والسبت.

وقالت الشركة إن الوضع زاد تعقيداً الى أن قاربت الشبكة على الدخول في إظلام، إلا أن جهود مهندسي وفنيي الشركة أثمرت في المحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية، محذرة من تكرار الاعتداءات على محطات 220 بالمناطق ومراكز التحكم التي قد تؤدي الى حدوث إظلام في الشبكة.

ولفتت إلى أن العمل جارٍ لتشغيل الوحدتين البخارية الاولى في محطة الخليج والغازية الثالثة في محطة الزاوية ومن المتوقع الدخول بهما على الشبكة مساء هذا اليوم الاحد وبالتالي تعزيز القدرات المتاحة للشبكة بما يقارب 400 ميغاوات، مبينة أن المستهلك سيلمس تحسنا في أداء المنظومة الكهربائية اعتبارا من يوم غد الاثنين.

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