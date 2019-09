المتوسط

طالب نائب السفير الألماني لدى الأمم المتحدة، يورجن شولز، بتعزيز حظر السلاح على ليبيا، حاثا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على التطبيق الكامل والفعال لحظر السلاح، ووقف أي شحنات أسلحة على الفور.

وأضاف المسؤول الأممي، أن السبيل الوحيد لأن تؤتي العقوبات ثمارها تكون من خلال تطبيقها بشكل كامل وعزم المجتمع الدولي.

