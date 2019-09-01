السراج يترأس اجتماعًا لتقييم عمل لجنة الأزمة

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، صباح اليوم الأحد، اجتماعًا للجنة الأزمة التي تضم وزيري التعليم والحكم المحلي، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاتصالات القابضة، بحضور المستشار القانوني لرئيس المجلس الرئاسي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، جرى خلاله «تقييم عمل اللجنة خلال المدة الماضية، كما تم بحث مشكلة القمامة حيث تقرر تواصل اللجنة مع البلديات المعنية للوصول إلى معالجات سريعة وفعالة لإنهاء هذه المشكلة».

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك» أن الاجتماع استعرض أيضا «ما اتخذته اللجنة من إجراءات لمعالجة الجوانب الإنسانية للعدوان على العاصمة ومن بينها الاحتياجات الضرورية للنازحين».

يشار إلى أن لجنة الأزمة شكلها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في أبريل الماضي لمعالجة تداعيات الحرب في طرابلس بعد إعلان القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر عن إطلاق عملية عسكرية في الرابع من أبريل للسيطرة على العاصمة.

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