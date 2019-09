عنصر من مليشيات الوفاق: أغلب مسلحي الوفاق انسحبوا من مواقعهم

المتوسط

كشف أحد عناصر الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق، عن حقيقة وهوية العناصر التي تقاتل مع الوفاق ضد قوات الجيش.

وأوضح أحد الموقوفين يدعى مصباح بالعيد عبد الحفيظ الهنقاري، ويعمل في هيئة الطاقة الذرية بطرابلس في تقرير مصور نشرته شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش، أنّ عمليات التجنيد داخل الميليشيات تعتمد على ”خديعة“ يروجها قادة الميليشيات.

وأضاف ليست كل المهام قتالية، وفقًا لـ“الهنقاري“، فقد كانت مهمته وعدد آخر من المدنيين استطلاعية ضد قوات الجيش وإبلاغ الميليشيات بتحركات القوات المسلحة، قبل القبض عليه بمحور ”الكازيرما“ في طرابلس.

وأشار إلى أن أهم محاور تمركز الميليشيات، في طريق المطار والنقلية وجزء في محور الكازيرما، لافتًا إلى أن ”العديد من العناصر تركوا القتال وانسحبوا من مواقعهم، خصوصًا بعد حجب المنحة المالية، حيث لم يتقاض المسلحون سوى 700 دينار في فترة العيد، وهو ما جعل أغلب العناصر يتركون مواقعهم“، وفق قوله.

وعن أهم القيادات في صفوف الميليشيات، تحدث عن جماعة ”الزاوية“ وسرية ”الفاروق“ يرأسها القيادي محمود بن رجب، وسرية ”النصر“ يقودها وليد خماج، وسرية ”السلعة“ بزعامة عثمان اللهب.

وتحدث ”الهنقاري“عن تباين في آلية عمل الميليشيات في محور المطار، أحد أهم محاور القتال، ”فبعض الأحيان تتواجد قوات كبيرة العدد والعتاد، وفي اليوم التالي يقل العدد بشكل كبير“، متابعًا: ”لا شيء يتحكم في هذه العناصر، فمتى أرادوا غادروا الموقع، حتى بالسيارات المزودة بالأسلحة المتوسطة أو الثقيلة“.

وأوضح أن العناصر الأجنبية من تشاد ودول أخرى تعوّض النقص العددي للعناصر المحلية في محاور القتال، وذلك بتنسيق كامل من قبل القيادي الميليشاوي أسامة الجويلي (آمر غرفة المنطقة الغربية التابعة لحكومة الوفاق).

واختتم بأن تركيا تزود العناصر المسلحة بالطائرات المسيرة وطائرات الاستطلاع والعربات المدرعة، فضلًا عن أسلحة خفيفة.

