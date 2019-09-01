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السراج يطالب لجنة الأزمة بالتواصل مع البلديات لمعالجة أزمة القمامة

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط
طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، لجنة الأزمة بالتواصل مع البلديات المعنية للوصول إلى معالجات سريعة وفعالة لإنهاء مشكلة تراكم القمامة.
جاء ذلك في اجتماع عقده اليوم الأحد، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، مع اللجنة التي تضم وزيري التعليم والحكم المحلي، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاتصالات القابضة، بحضور المستشار القانوني للسراج.
وجرى خلال الاجتماع تقييم عمل اللجنة خلال المدة الماضية، وما اتخذته اللجنة من إجراءات لمعالجة الجوانب الإنسانية والاحتياجات الضرورية للنازحين.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • غير درق زومتك يا عرص انت و كلاب الفرقاطه اللي معاك. نحن قادرون علي نظافة مدينتنا يا مجهول الاصل انت سبب تكدس القمامه و أزمة الكهرباء و المياه و الوقود و السيوله و الارهاب يا حقير. لعنة الله عليك يا فاسد

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