المتوسط

طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، لجنة الأزمة بالتواصل مع البلديات المعنية للوصول إلى معالجات سريعة وفعالة لإنهاء مشكلة تراكم القمامة.

جاء ذلك في اجتماع عقده اليوم الأحد، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، مع اللجنة التي تضم وزيري التعليم والحكم المحلي، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاتصالات القابضة، بحضور المستشار القانوني للسراج.

وجرى خلال الاجتماع تقييم عمل اللجنة خلال المدة الماضية، وما اتخذته اللجنة من إجراءات لمعالجة الجوانب الإنسانية والاحتياجات الضرورية للنازحين.

The post السراج يطالب لجنة الأزمة بالتواصل مع البلديات لمعالجة أزمة القمامة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية