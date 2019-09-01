بالصور| فريق من البعثة الأممية يقيم الوضع في مطار معيتيقة الدولي

طرابلس-العنون

زار فريق من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مطار معيتيقة الدولي في طرابلس لتقييم الوضع بعد الهجوم الذي تعرض له اليوم الأحد ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.

وبحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لمطار معيتيقة بـ “فيسبوك” وقف الفريق على الأضرار التي لحقت بالمطار وبطائرة الخطوط الجوية الليبية وبعض السيارات المتضررة بالموقف الترابي.

وأكد مدير مطار طرابلس بحسب البيان أن الملاحة الجوية معلقة لحين إشعار آخر.

من جانبها قالت البعثة الأممية في بيان، اليوم الأحد، “بعد وقوع هجوم آخر على مطار معيتيقة، اليوم، أوفدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فريق لتقييم الوضع في المطار، وتمكن الفريق من التثبت من إصابة أربعة صواريخ للأجزاء المدنية في المطار”.

وأوضح البيان أن الهجوم “أسفر عن أضرار في الطائرة التي كانت قد أوصلت عشرات الحجاج العائدين من أداء فريضة الحج، كما جُرح اثنان من طاقم الطائرة على الأقل أثناء إسراعهم لمغادرتها”.

وأكد البيان “تدين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأشد العبارات الممكنة هذا الهجوم الذي أرعب المسافرين والعاملين في المطار على حد سواء”.

وأضافت “يشكل هذا الاعتداء تهديدا مباشرا لأرواح الحجاج والمسافرين المدنيين ولا يمكن تبريره تحت أية ذريعة كانت”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية