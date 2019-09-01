طبرق تطالب عقيلة بالتدخل لحل أزمة المياه

طالب رئيس وأعضاء المجلس التسييري ووكيل ديوان البلدية وعدد من حكماء طبرق، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بالتدخل الفوري لحل مشكلة نقص المياه في المدينة.

واستعرض الوفد خلال اجتماع في مدينة القبة مع عقيلة صالح، الأزمة التي تمر بها مدينة طبرق من نقص المياه وما تعانيه محطة تحلية المياه من مشاكل جراء حاجتها للصيانة.

وأكد رئيس المجلس التسييري فرج بوالخطابية ضرورة التعجيل بعقد شركة “سيدم” الفرنسية المنفذة للمحطة واستبعاد تكليف أي شركة أخرى لأنه يعتبر تعطيلا غير مبرر سيدخل المدينة في كارثة مائية مرتقبة لا يحمد عقباها .

وناشد الوفد رئيس مجلس النواب بالإسراع في مشروع إنشاء محطة تحلية المياه الجديدة بمنطقة المرصص .

وأشار رئيس المجلس التسييري والحكماء المرافقين إلى التهميش الذي تتعرض له مدينة طبرق رغم ما قدمته للوطن .

وأكد المستشار عقيلة أنه سيدخل في القريب العاجل لحل هذه الإشكالية، وحث الحكومة المؤقتة على تلبية طلبات مدينة طبرق وإيجاد حل سريع لنقص المياه بالمدينة، مشيدا بدور المجلس التسييري خلال الفترة الماضية .

وفي نهاية الاجتماع قدم رئيس المجلس التسييري فرج بوالخطابية وأعضاء المجلس درعا وشهادة تقدير لرئيس مجلس النواب.

وكان المجلس التسييري ومجلس الشورى والحكماء في مدينة طبرق، أعلنوا حالة النفير والطوارئ، الأسبوع الماضي بسبب نقص المياه في المدينة.

وعقد رئيس المجلس التسييري فرج بوالخطابية، اجتماعا مع أعضاء المجلس وبحضور مجلس الشورى وعدد من الحكماء في طبرق، لمناقشة مشكلة إغلاق شركة المياه والصرف الصحي والتي تسببت في نقص المياه بالمدينة .

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