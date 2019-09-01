ناصر سعيد: الصخيرات تحاول مد أجل الوصاية في ليبيا

اتهم المتحدث الرسمي باسم الحركة الوطنية الشعبية الليبية ناصر سعيد، ما وصفها بـ ” حكومة الصخيرات” بالعمل على مد أجل “الوصاية بحماية المليشيات والإرهابيين” في ليبيا.

وقال ناصر سعيد، في بيان صحفي، “تعليقا على ما يجري خلال هذه الأيام من لقاءات لما يسمى بنخب وسياسي فبراير لطرح أوراق ابتزاز في محاولة لكسر صمود شعبنا واستبسال القوات المسلحة في محاربة الإرهاب .. تحاول حكومة الصخيرات مد أجل الوصاية بحماية المليشيات والإرهابيين، وعليه نوجه عناية الرأي العام الليبي إلى أن أنصار ثورة الفاتح هم الشعب الليبي في مجمله ولا يختصرون في فئة أو قلة ومنهم قيادات وكوادر وطنية وثورية وقيادات وفعاليات اجتماعية .. اما المنشقين فهم معروفين ومهما كانت اسماءهم لا يمكن ان يكونوا أطراف تمثل ثورة الفاتح والرهان عليهم حرث في البحر، كما أن كل المحاولات التي سعت لترميم فبراير سقطت وفشلت من أبوظبي إلى الدوحة وروما وصولا الى داكار واسطنبول .. لأنها لا تمثل ارادة الشعب الليبي ومصلحته الحقيقية في الأمن والاستقرار وبناء ليبيا”.

وتابع، “ليس هناك حوار ممكن مع الإرهابيين ولا نجاح لحوار مع المليشيات قبل أن تقبل بتسليم سلاحها وعودة القوى النظامية الى وحداتها ومؤسساتها الامنية والعسكرية، كما أن دعم وتأييد القوات المسلحة العربية الليبية لدحر وهزيمة الإرهاب هو السبيل الوحيد لاستعادة الوطن من سطوة الميليشيات وهيمنة الإرهابيين وفساد العملاء، إضافة إلى أن الإخوان المسلمين عدو تاريخي للشعب الليبي ووحدته الوطنية وأمنه واستقراره، فإن اي محاولة لإعادة تدويرهم وإظهارهم للمشهد السياسي هو عبث ومحاولة بائسة وفاشلة”، بحسب البيان.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا