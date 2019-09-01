منظمة حقوقية تحذر أطراف النزاع من انتهاك اتفاقيات جنيف

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشديدين حيال الاستهداف الممنهج والقصف الصاروخي العشوائي المتكرر على مطار معيتيقة، والذي أوقع عدد أربعة جرحي ومصابين في صفوف المدنيين من المسافرين فجر اليوم الأحد.

واعتبرت اللجنة، في بيان أصدرته وخصت بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منه، إن هذا القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة المتكرر على مطار معيتيقة بطرابلس، والاستهداف الممنهجة للأهداف والمرافق المدنية والطبية والمطارات المدنية والأحياء والمناطق السكنية، يعد انتهاكا صارخا لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف الأحياء والمناطق المدنية السكنية والمرافق والأهداف المدنية والطبية والمطارات المدنية، مالم يتم استخدمها لأغراض عسكرية أو شبه عسكرية، مؤكدة علي أن تلك الهجمات ترتقي لمصاف جرائم الحرب، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثامنة لمعاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.

وحذرت اللجنة، جميع أطراف النزاع المسلح من أن مثل تلك الهجمات التي تستهدف أهدافا مدنية حيويّة وسكنية بشكل عشوائي لا يتناسب مع الحاجة العسكرية ولا يراعي الحظر المتطلب لحماية المدنيين في حالة نشوب اشتباك مسلح، تمثل انتهاكا صارخا لاتفاقيات جنيف المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، مطالبة مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بالتحقيق الفوري في ملابسات القصف الصاروخي العشوائي بالأسلحة الثقيلة المتكرر على مطار معيتيقة وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.

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