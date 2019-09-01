رئيس مجلس النواب يبحث مع وفد من طبرق حل أزمات البلدية

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، مع وفدا من بلدية طبرق بحث معهم عددا من المشروعات وأهمها المتعلقة بأزمة المياه.

وضم الوفد رئيس وأعضاء المجلس التسييري ورئيس وأعضاء المجلس الاستشاري ورئيس المجلس الاجتماعي لأعيان وحكماء بلدية طبرق.

وبحسب المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي، ناقش اللقاء عددا من الموضوعات والقضايا المتعلقة بأزمة المياه ووضع الحلول العاجلة مع الجهات ذات العلاقة، ومنها تنفيذ مشروع العمرة لمحطة تحلية المياه وكذلك مشروع محطة المياه الجديدة بمنطقة المرصص واستكمال مشاريع محطات المياه في مناطق بالخاثرة والمرصص وأكروم الخيل وباب الزيتون والقعرة وقصر الجدي والوتر جمال عبدالناصر، والتي حال تنفيذها ستنهي مشكلة المياه ببلدية طبرق.

وتابع أن اللقاء تطرق إلى طريق أمساعد – طبرق وضرورة العمل على تفعيل مشروع الطريق المزدوج وصيانة وترميم الحالي ومنع الشاحنات من المسير ليلا حفاظا على أرواح المسافرين، وكذلك مشروع تدوير القمامة الاستثماري وانهاء الاجراءات القانونية المتعلقة به، واستكمال المشروعات المتوقفه ببلدية طبرق وصرف المخصصات المالية اللازمة لها.

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