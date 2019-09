اليونيسيف: 730 طفل في مخيمات بنغازي بحاجة لخدمات

المتوسط

أعلنت منظمة الامم المتحدة للطفولة في ليبيا اليونيسيف، أن هناك أكثر من 730 طفل في أحد مخيمات بنغازي بحاجة للكثير من الخدمات

وأوضحت أن هناك ما يقرب من 100 طالب من طلاب المدارس الابتدائية استفادوا من الفصول الدراسية التي تم تجهيزها بحلول بداية العام الدراسي 2018-2019.

وأضافت اليونيسيف في تدوينة على صفحتها على فيسبوك أن هناك أكثر من 320 عائلة نازح من تاورغاء تستقر الان على انقاض مصنع على بعد حوالي 28 كم من مركز مدينة بنغازي.

وأوضحت أن العديد من الاسر النازحة موجودة في هذا المخيم الذي يوجد به الان ما لا يقل عن 730 طفل تزداد احتياجاتهم الى التعليم والصحة والتغذية وغيرها من الخدمات الاساسية.

ولفتت المنظمة إلى أن ” عدد الاطفال الذين ولدوا هنا في تزايد,” وقال جمعة عبد العزيز, المشرف على المخيم. ” هؤلاء الاطفال لا يعرفون اي مكان سوى هذا المكان. انهم لا يعرفون شيئا سوى النازحين.”

وأشارت المنظمة إلى توزيع 234 طالبا بين الصفوف الابتدائية، منوهة إلى أن عدد الفتيات بلغ ما يقرب من 50 في المائة من العدد الاجمالي.

ونقلت المنظمة عن مدير إحدى المدارس الابتدائية في بنغازي قوله” الاحتياجات غير محدودة,” فنحن بحاجة الى تجديد اغطية السقف. عندما تمطر, على سبيل المثال, لا يمكننا ان نبقي الاطفال في الفصول الدراسية. ونحن بحاجة ايضا الى ملعب للاطفال ؛ والمنطقة متاحة ولكن بحاجة الى تجهيزها، ونحن بحاجة الى امدادات مستدامة من مياه الشرب، مضيفا أن التخلص من النفايات هو تحد كبير اخر للمجتمع هنا.”

وحذر المدير من تدفق جديد للاسر المشردة من الاشتباكات في طرابلس، وقال: ” هذا سوف يضع المزيد من الضغط على المساحة المحدودة بالفعل والموارد النادرة.”

وأعربت المنظمة عن توقعها أن يحصل ما لا يقل عن 9,000 طفل وشباب على الاقل في بنغازي على فرص تعليمية أفضل، مؤكدة أنها ستواصل توفير الدعم للأطفال في بنغازي، وسوف يوفر البرنامج الجديد في بنغازي دورات تدريبية للاطفال وتدريب المعلمين والموظفين في مجال التعليم.

