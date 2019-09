وكيل صحة الوفاق يطالب بسرعة احتساب الزيادة المالية للعناصر الطبية

المتوسط

أصدر وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق “محمد هيثم عيسى” تعليمات تقضي بسرعة احتساب الزيادة المالية المقررة للعناصر الطبية والطبية المساعدة تمهيدًا لمناقشتها مع لجنة الميزانية بوزارة المالية.

وشدد الوكيل العام في كتاب رسمي وجهه إلى مديري المستشفيات العامة والمراكز التخصصية والأجهزة والجهات التابعة لوزارة الصحة على أهمية الالتزام بالتعليمات ووضعها محل التنفيذ والالتزام بالدقة في إرسال البيانات.

وطالب الوكيل العام بسرعة موافاة الوزارة بنسخة من التقرير المالي حول الزيادة المقررة وبشكل مفصل على أن يدرج ضمن التقرير جميع البيانات المتعلقة بالعناصر الطبية والطبية المساعدة، بحيث يتضمن التقرير القيمة الإجمالية السابقة (عام 2019) والقيمة الحالية بالزيادة المعتمدة ضمن قرار المجلس الرئاسي رقم (885) لسنة 2019 بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة القاضي برفع المرتبات.

وأوعز الوكيل العام إلى إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة في ذات الخطاب برصد أي تأخير في إعداد التقارير المالية.

