البعثة الأممية تعلن نتائج زيارة فريقها إلى مطار معيتيقة

ليبيا – أوفدت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا بعد وقوع هجوم آخر على مطار معيتيقة اليوم الأحد فريق لتقييم الوضع في المطار وتمكن الفريق من التثبت من اصابة أربعة صواريخ للأجزاء المدنية في المطار إذ سقطت ثلاثة منها في موقف السيارات بينما أصاب الصاروخ الآخر مدرج الطائرات ما أسفر عن أضرار في الطائرة التي كانت قد اوصلت عشرات الحجاج العائدين من أداء فريضة الحج.

بعثة الأمم المتحدة دانت بحسب الموقع الرسمي التابع لها بأشد العبارات الممكنة هذا الهجوم الذي أرعب المسافرين والعاملين في المطار على حد سواء.

وإعتبرت هذا الاعتداء تهديداً مباشراً لأرواح الحجاج والمسافرين المدنيين ولا يمكن تبريره تحت أية ذريعة كانت، مطالبةً بالوقف الفوري للهجمات ضد هذا المرفق الحيوي وجميع البنى التحتية والمرافق المدنية.

وتعد هذه المرة السابعة منذ أواخر شهر يوليو 2019 التي يتعرض فيها مطار معيتيقة للقصف العشوائي الوحشي الذي يهدف لخلق الذعر والفوضى وتعطيل العمليات في المطار الوحيد العامل في العاصمة طرابلس.

وأشارت البعثة إلى أنها تقوم بتوثيق هذه الحادثة بغية إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن لمحاسبة من يقفون وراء هذه الهجمات.

كما تكرر البعثة بأن الهجمات العشوائية التي تسفر عن مصرع المدنيين أو إصابتهم بجروح قد ترقى لجرائم حرب بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

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