تركيب 5 محطات لشركة ليبيا للاتصالات ببني وليد

قال مدير المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي بني وليد، عبدالمنعم الساعدي إن شركة ليبيا للاتصالات (ltt) انتهت من تركيب 5 محطات خاصة بخدمة الجيل الرابع (4G) بعدد من مناطق البلدية، منوها إلى أن العمل جارٍ على تركيب باقي المحطات.

وأوضح الساعدي اليوم الأحد، أن شركة «المدار الجديد» ستقوم بعملية تطوير خدمة الجيل الرابع بمدينة بني وليد بعد تركيب المحطات الخاصة بالخدمة وتركيب عدد من أبراج التقوية في الطريق الرابط بين مدينتي بني وليد وترهونة وطريق سوف الجين والمردوم.

وذكر الساعدي أن هذه الخطوة تأتي بعد اجتماع عقده عميد بلدية بني وليد، سالم انوير مع مدير مكتب الاتصالات في البلدية والذي جرى خلاله مناقشة الأسباب التي أدت إلى تردي خدمات الاتصالات بالمدينة.

