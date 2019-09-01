مستشفى بني وليد العام يستقبل 6 جثث لمهاجرين مصريين

قال مدير المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد العام، حاتم التويجر اليوم الأحد، إن المستشفى استقبل ليلة الخميس الماضي 6 جثث تعود لمهاجرين غير شرعيين يحملون الجنسية المصرية.

وأوضح التويجر لـ«بوابة الوسط» أن الجثامين الستة محفوظة بثلاجة دار الموتى بالمستشفى، بعد أن عثر عليها في طريق النهر بقرية اشميخ التي تبعد 40 كلم جنوبي بني وليد.

يشار إلى أن جثث المهاجرين غير الشرعيين يعثر عليها بشكل شبه يومي في طريق النهر الصناعي، وسط بني وليد، الذي يسلكه المهربون وتجار البشر.

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