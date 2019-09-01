اقترض ثمن بندقيته…موظف بمراقبة الخدمات التعليمية الأبرق لـ”أخبار ليبيا24″: لا يمكن أن نترك الإرهابيين يسيطرون على بلادنا بأفكارهم المتطرفة

أخبار ليبيا24- خاص

مواقف بطولية في محارية الإرهاب الذي حاول بسط سيطرته على أكبر رقعة جغرافية وارتكب أبشع المجازر ليرهب الناس ظنن منه أنه بذلك سيرهب الناس ويكفون عن مقاومته.

ورغم هذه الجرائم والأفعال الإرهابية إلا أن الليبيين التحقوا تطوعًا لمحاربة الإرهاب من كافة المدن والمناطق موظفين في الدوائر الحكومية وطلبة جامعات وشيوخ كبار السن معلنين رفضهم لهذا التنظيم وإرهابه.

بعضهم كان لايملك حتى ثمن البندقية التي قاتل بها وشارك بها في المعارك ضد الجماعات الإرهابية واضطروا إلى اقتراض ثمنها ليتسنى لهم الدفاع عن مدنهم وقراهم من عصابات إجرامية إرهابية لن ترحمهم.

وهذا كان حال رئيس قسم التعليم الاساسي بمراقبة الخدمات التعليمية الأبرق عبد الحفيط يوسف صالح مجحود الذب قال في حديثه لـ”أخبار ليبيا24″ :”ما دفعني لحمل السلاح هو دافع الوطنية وكان لابد أن أبدأ بنفسي واقترضت مبلغ مالي واشتريت قطعة سلاح إسوة بزملائي”.

ويتابع مجحود :”أشرفت على تدريب المتطوعيين من المدنيين لمواجهة التنظيمات الإرهابية ولا ننكر دعم القائد الأعلى للقوات المسلحة عقيلة صالح لنا دعم مادي ومعنوي بدأت القذائف والصواريخ تستهدف الأبرق وضواحيها بشكل شبه يومي”.

ويضيف :”شاركت في معارك لملودة ورأس الهلال وطلق النظر وكرسة ولاثرون والظهر الحمر، وحتى التقدم إلى درنة، وأصيب ابني فتركت المحور للاهتمام بعلاجه”.

يؤكد بالقول “حربنا على الإرهاب كانت حتمية لا يمكن أن نترك هؤلاء المخبولين المختلين يسيطرون على بلادنا بأفكارهم المتطرفة وتشويههم للدين والذبح والقتل بدم بارد”.

ويتابع مجحود :”نحن نسيجنا الاجتماعي واحد وكلنا اتحدنا في محاربة الإرهاب بدأت التنظيمات الإرهابية بجمع الأسلحة والذخائر وشرائها بأموال طائلة كانوا يعدون للسيطرة ونشر فكرهم ولم يتوقعوا أن يقابلهم الناس بهذه المقاومة الشعبية أولا وبعد ذلك القوات المسلحة”.

ويقول :”كان دعم الناس منقطع النظير في البدايات بالذات كان كل شخص يجود بما يستطيع” .

ويتذكر مجحود رفيقه إيهاب بوالشلوطية الذي قتل في مواجهة مع التنظيمات الإرهابية قائلا :”قبل أن يقتل شاهدته وهو يقوم بإسعاف جريح من وسط خط النار، إيهاب ذبحته التنظيمات الإرهابية ومثلت به وقايضت والده بتسليم جثمانه مقابل إلإفراج عن بعض المقبوض عليهم من التنظيمات الإرهابية، لا أن والده رفض ذلك بشكل نهائي”.

يضيف :”في إحدى الليالي عندما تساقطت القذائف على الأبرق خرج أحد سكان المنطقة كبير في السن يدعى “بو حرويس “رحمة الله عليه خرج ببندقية صيد “خرطوش ويحمل ساطور” فقلنا له في مزحة هل ستواجه الدواعش بخرطوش وساطور ؟!”.

ويواصل مجحود :”أقول للجميع أن الجماعات الإرهابية تتلقى دعمًا من الخارج من دول بعينها منها تركيا وقطر لهذه الدول أطماع في ليبيا ويجب علينا أن نحارب الفكر بالفكر وأن نهتم بتنشأة الشباب والقضاء على الفقر وإيجاد فرص العمل للتفكير في مستقبلهم”.

وشدد على ضرورة عدم ظلم أي أسرة بوجود أحد أفرادها أو انتمائه للتنظيمات الإرهابية وقال:”قاتل معنا أشخاص إخوتهم انضموا للتنظيمات الإرهابية”..

وختم حديثه لنا :”لامكان للإرهاب بيينا مصيره إلى زوال هو ومن يحمل فكره، ونحن نريد دولة القانون دولة العدل”.

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