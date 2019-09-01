القماطي: تحصلنا على دعم من تركيا وحفتر في طريقه للفشل والهزيمة

ليبيا – أكد المبعوث الخاص لرئيس المجلس الرئاسي في دول المغرب العربي جمعة القماطي على أن إتفاق الصخيرات لم ينته بعد التطورات الميدانية التي تشهدها ليبيا.

القماطي أشار في حوار مع موقع “أخبار اليوم” أمس السبت إلى أن حكومة الوفاق تعتبر إتفاق الصخيرات الإطار السياسي الوحيد لحل الأزمة الليبية وهو الذي أفرز ثلاث مؤسسات سياسية و المتمثلة بمجلسي النواب والدولة والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الذي أعتبره أعلى سلطة تنفيذية بالبلاد.

ونوّه القماطي إلى أن هذه المؤسسات انبثقت من اتفاق الصخيرات ومازالت هي المؤسسات الشرعية في البلاد وتشكل أساس أي اتفاق مقبل إلى أن تقر ليبيا دستورا جديدا على الرغم من عدم وجود دستور دائم ، مبيناً أن مسودة دستور جاهزة لكن لم يقع تنظيم استفتاء حولها بعد.

وأضاف :”إذا نجحت حكومة الوفاق الوطني في هزيمة حفتر وإبعاده عن طرابلس وعن المنطقة الغربية وإخراجه من الجنوب الليبي، سنستطيع العودة إلى المسار السياسي السلمي واستكمال هذا المسار وسنعود إلى اتفاق الصخيرات باعتباره مرجعية سياسية وحيدة يمكن أن ننطلق منها”.

وإستطرد حديثه بالقول :”والآن من الصعب أن نعترف بحفتر طرفا سياسيا بعد جرائم الحرب التي تورط فيها، ومحاولته الانقلاب على السلطة بالقوة. إذا انحسر نفوذ حفتر في الشرق فإن ذلك سيؤدي إلى تراجع قوته السياسية والعسكرية وبالتالي ليس ضروريا أن يكون طرفا،لأن هناك أطرافا مدنية وسياسية من شرق ليبيا وجنوبها يمكن أن تكون شريكة في العملية السياسية”.

وزعم القماطي أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر تحصل على الدعم العسكري الذي كان يحتاج إليه لكنه الآن في طريقه إلى الفشل والهزيمة، حسب زعمه.

وأعترف المبعوث الخاص للسراج بأن المشير حفتر يمتلك القوة الجوية، قائلاً:”نعم أحيانا يكون له تفوق في قوة الطيران المسير لكن حكومة الوفاق الوطني استطاعت تنظيم صفوفها وهي تعد العدة العسكرية لمواجهته ، ولديها أيضا طيران مسير وقوات محترفة تدافع عن العاصمة بصمود، وقد نجحنا في الحصول على دعم دول محورية مثل تركيا وهي دولة إسلامية تربطها علاقات قوية بليبيا منذ الدولة العثمانية”.

واضاف زاعماً :” تتمتع حكومة الوفاق بحاضنة اجتماعية قوية في غرب ليبيا حيث يوجد 70 في المائة من السكان والمدن الرئيسة مثل مصراتة، زليطن، طرابلس، الزاوية، غريان، الزنتان. كل هذه المدن كبيرة تدعم حكومة الوفاق وتقف ضد مشروع حفتر العسكري”.

كما قال أن السيناريو المقبل هو إخراج المشير حفتر من المشهد السياسي وألا يبقى مفروضا على حكومة الوفاق من القوى الدولية والإقليمية، على حد قوله.

المبعوث الخاص لرئيس المجلس الرئاسي طالب بعودة المسار السياسي مع من وصفهم بـ” القوى التي تؤمن بالدولة المدنية ” ، مضيفاً:” وسنعود لمسار الصخيرات ونطلب مساعدة المملكة المغربية الشقيقة في تفعيل هذا الاتفاق وربما نتجه إلى اتفاق الصخيرات ثانٍ، بإدخال تعديلات عليه تأخذ في الاعتبار المعطيات الجديدة السياسية والعسكرية بعد مرور حوالي أربع سنوات على توقيع اتفاق الصخيرات الأول عام 2015″.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية