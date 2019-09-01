مفوضية الهجرة تدعو دول الاتحاد الأوروبي لإجراء عمليات اجلاء طارئ للمهاجرين من ليبيا

ليبيا – دعا مفوض الهجرة ديميتريس أفراموبولوس الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة إجراء المزيد من عمليات الإجلاء الطارئ من ليبيا، مؤكداً دعوته إلى إعادة توطين اللاجئين الأكثر ضعفاً من مخيمات اللجوء في البلدان المؤقتة التي تم نقلهم إليها لتجنيبهم مخاطر الحرب الدائرة في ليبيا.

وفي حديثه لصحيفة دي فيلت الألمانية ونقلته “218”، حث أفراموبولوس دول الاتحاد الأوروبي على استقبال اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من ليبيا التي مزقتها الحرب إلى النيجر على وجه الخصوص نظراً لقدرة النيجر على استضافتهم.

وأكد على ضرورة جعل إعادة التوطين أولوية لدعم الدول الشريكة التي استقبلت اللاجئين ومن المهم أيضاً تزويد اللاجئين الذين يرغبون في الذهاب إلى أوروبا بطرق آمنة للوصول إلى هدفهم بحيث لا يستوجب عليهم العودة إلى طرق بحرية وبرية خطيرة وغير قانونية.

كما أشار إلى أنه قد تم إعادة توطين حوالي 35 ألف لاجئ في الاتحاد الأوروبي خلال العامين الماضيين، مؤكداً أن هذا العدد يعد أعلى من أي وقت مضى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية