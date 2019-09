عقد قبل ظهر، اليوم الأحد، اجتماع موسع خصص لمتابعة ملف الأمداد المائي بالمدينة وضواحيه، حيث ترأس الاجتماع عميد بلدية سرت مختار المعداني.

وأوضح مدير مكتب الإعلام أن هذا الاجتماع جاء استكمالا للاجتماعات السابقة والمتواصلة من طرف بلدية سرت وفي إطار متابعتها لمشكلة نقص الامداد المائي على المدينة

مشيرا الى إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع بعد الاستماع الى ملاحظات عميد البلدية وعضوي المجلس البلدي سرت ومسؤولي أجهزة التنفيدي والاستثمار لمياه النهر ومكتب شركة المياه بسرت وادارة المرافق المحلية حول ملف المياه والتأكيد على ضرورة توفيرها والمحافظة علية

وتم الاتفاق على تحديد كميات المياه التي سيتم ضخها الى سرت اعتبارا من اليوم بالفترة المسائية 50 ألف متر مكعب من المياه لخزان شركة المياه المجاور لجامعة سرت وكذلك 50 ألف إلى خزان القرضابية.

The post عميد بلدية سرت يعقد اجتماعا لمتابعة ملف الأمداد المائي بالمدينة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية