مركزي البيضاء ينظم ندوة حول خطر سوق العملات الموازي على سعر الصرف الرسمي

ليبيا – شارك محافظ ليبيا المركزي علي الحبري أمس السبت في الندوة العلمية حول السوق الموازية وتأثيرها على سعر الصرف بتنظيم من اتحاد طلبة كلية الاقتصاد بجامعة بنغازي.

الندوة تطرقت بحسب المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي البيضاءإلى التوعية بحجم المخاطر المتوقعة على زيادة تغول السوق الموازية على السوق الرسمية والتنبيه بضبط الارتفاع النسي للأسعار في البلاد ووضع قواعد قانونية للحد من نشاط السوق السوداء.

وقدمت خلال هذه الندوة العديد من الورقات البحثية ناقشت خلالها خطر السوق الموازية على سعر الصرف الرسمي وكيفية وضع الحلول لها.

وبدوره،القى الحبري ورقة علمية حول السوق الموازية وتأثيرها على سعر الصرف الرسمي وكيف قدم المركزي الحلول لها.

يُشار إلى أن الندوة التي اقيمت حول السوق الموازية وتأثيرها على سعر الصرف الرسمي شارك فيها مسؤولين عن الحكومة المؤقتة والعديد من البُحّاث والأكاديميين وطلبة جامعة بنغازي كلية الإقتصاد.

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