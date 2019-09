أعلنت شعبة الإعلام الحربي خروج السرايا الأمنية التابعة لكتيبة طارق بن زياد وانتشار وحداتها داخل مدينة بنغازي.

وجاءت هذه الخطوة لمساندة الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين المدينة، وأكدت الشعبة أن وحدات السرايا الأمنية ستلقي القبض على كل من تسول له نفسه خلق الفتنة وزعزعة الوضع الأمني داخل المدينة.

The post بنغازي.. السرايا الأمنية بكتيبة طارق بن زياد تعلن مساندة أجهزة الأمن لتأمين المدينة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية