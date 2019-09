إجلاء طارئ للمهاجرين من ليبيا.. مفوضية الهجرة تدعو الاتحاد الأوروبي

دعا مفوض الهجرة ديميتريس أفراموبولوس الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة إجراء المزيد من عمليات الإجلاء الطارئ من ليبيا، مؤكداً دعوته إلى إعادة توطين اللاجئين الأكثر ضعفاً من مخيمات اللجوء في البلدان المؤقتة التي تم نقلهم إليها لتجنيبهم مخاطر الحرب الدائرة في ليبيا.

وحث أفراموبولوس دول الاتحاد الأوروبي على استقبال اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من ليبيا التي مزقتها الحرب إلى النيجر على وجه الخصوص نظراً لقدرة النيجر على استضافتهم.

