تعليم المؤقتة تكشف عن موعد إعلان انطلاق العام الدراسي الجديد

البيضاء-العنوان

أعلن وزير التعليم في الحكومة المؤقتة الدكتور فوزي بومرّيز، موعد إعلان انطلاق العام الدراسي الجديد 2019 – 2020.

وقال بومرّيز في خطاب موجه لمراقبي التربية والتعليم “إن الوزارة تعمل على توفير المستلزمات التعليمية والرياضية، وإنها ستنفذ حزمة من مشاريع الصيانة الطارئة لعدد من المؤسسات التعليمية”.

وأضاف “إن الكتاب المدرسي لهذا العام قد وصل، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتأهيل القيادات التربوية”.

وأشار بومرّيز إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد انطلاق العام الدراسي في نهاية شهر سبتمبر الجاري، وسيتم التنسيق مع مراقبي التربية والتعليم بالبلديات، لتوحيد موعد انطلاق الدراسة، وتحديد مواعيد الامتحانات.

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