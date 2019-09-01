رئيس الحكومة الجزائرية يؤكد دعم بلاده لجهود إعادة الاستقرار إلى ليبيا

أعرب رئيس الحكومة الجزائرية، نور الدين بدوي، عن دعم بلاده لجهود إعادة الاستقرار إلى ليبيا، عبر اعتماد الحلول القائمة على الحوار.

وأشار بدوي في كلمته أمام الدورة السابعة لمؤتمر طوكيو للتنمية في أفريقيا، تيكاد، إلى عمل بلاده على دعم السلم في ليبيا، من خلال جهود مكثفة في سبيل تسوية سياسية دائمة للأزمة، وذلك عبر السعي إلى تحقيق حوار شامل ومصالحة وطنية، في إطار احترام سلامة ليبيا، ووحدتها وسيادتها، وانسجام شعبها.

وأكد بدوي أن هذا المسعى نابع من حرص الجزائر الدائم على وضع حد للنزاعات والأزمات التي تعصف بدول المنطقة.

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