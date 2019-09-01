غرفة عمليات الكرامة: السراج يعرف جيدا من يقصف مطار معيتيقه

قالت غرفة عمليات الكرامة إن الكذب والفبركة أصبحت من مسلمات العمل الاعلامي الاخواني ضد قوات الجيش .

وأضافت الغرفة في بيان نشرته مساء الاخد على صفحتها في الفيسبوك أن من يقصف مطار معيتيقة هوالميليشياوي المدعو بشير البقرة وعصابته.

وأكدت الغرفة أن السراج يعلم بذلك ،وانه لا احد في طرابلس يستطيع أن يوقف البقرة ،أوحتى يذكره بالاسم خوفا على سلامته.

وبقال البيان مخاطبا السراج : “بدلا من أن تمتلك الشجاعة مرة واحدة في حياتك وتخرج على الملأ وتقول هذه الحقيقة المؤلمة جدا ،نجدك تخبئ رأسك كالنعام ،وبدلا من أن تعتذر للحجاج الذين طالتهم ايدي عبث عصاباتك وتخشى الله فيهم وبدلا من أن تحس بمعاناة من تتأخر رحلاتهم وتقول كلمة حق ،نجدك تسعى لمداراة عجزك وجرائم ميليشياتك بجريمة أخرى وهي اتهام القوات المسلحة العربية الليبية التي جاءت للقضاء على هذه الميليشيات وعبثها بالوطن والمواطن بحسب أوامر أسيادك الذين أتوا بك ويعلمون انك مجرد خيل يسوقها راكبها” .

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