البحباح: 2011 لم تكن خيارا للشعب الليبي

رأى عضو اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الليبية وسفير ليبيا في الهند سابقا، رمضان البحباح، أن الحرب في 2011 لم تكن خيار للشعب الليبي.

وقال البحباح في ورقة تحليلية خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منها، “الحرب في 2011 لم تكن خيار للشعب الليبي الذي فرضت عليه بقرارات مجلس الأمن بعد مسرحية هزلية لتبريرها من مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية ودموع الخونة وفبركة الإعلام المزور الكاذب وتحريض العملاء المستمر طوال الأربعة عقود، بعدما أشعلت في كامل المنطقة العربية بدعوى أنها ثورة الشعوب ضد حكامها، فقد صارت النتيجة مأساوية قتل وتهجير ودمار ونهب ثروات الشعب وعصابات تتحكم وتعيث فساد والعالم المدان كعادته يطلق في تصريحات جوفاء خادعة بأن الحل في ليبيا (لا يمكن أن يكن حلا عسكريا) وذلك بضرورة الحوار وصولا للحل السياسي حسب تعبيرهم، وهم يشاهدون تدفق السلاح وشذاذ الآفاق نحو ليبيا عبر المطارات والموانئ للامعان في ذبح الليبيين ودمار ما تبقى من تدميرهم، لقد أدرك الليبيين حجم الاستهتار المريع في حقهم وذاقوا منه درعا وليس أمامهم إلا دعم مؤسستهم العسكرية بكل السبل المشروعة للتخلص من هذا الكابوس المرعب ولا مجال البتة في أي مضيعة للوقت من شأنها تمكين الإرهاب الذي يجز برؤوسهم يوميا وينهب ثرواتهم فالمعركة مستمرة حتى تطهير ليبيا شبر شبر مهما كان حجم التضحيات فالموت في مواجهة الظالمين بشرف افضل من الموت ذبحا بسكاكينهم”.

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