“أزمة القمامة” على طاولة لجنة الأزمة

قرر أعضاء لجنة الأزمة والطوارئ المشكلة بقرار من المجلس الرئاسي، التواصل مع البلديات المعنية للوصول إلى معالجات سريعة وفعالة لإنهاء أزمة تكدس القمامة في العديد من المناطق.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، الأحد، برئاسة رئيس المجلس فائز السراج، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

ووفق المكتب الإعلامي للسراج، فقد بحث الاجتماع تقييم عمل اللجنة خلال المدة الماضية، جرى عرض ما اتخذته اللجنة من إجراءات لمعالجة الجوانب الإنسانية جراء الاشتباكات المسلحة في جنوب طرابلس، بينها الاحتياجات الضرورية للنازحين.

يشار إلى أن الاجتماع عقد بحضور أعضاء اللجنة وزيري التعليم والحكم المحلي، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاتصالات القابضة، بحضور المستشار القانوني للسراج.

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