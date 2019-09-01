المستشار صالح يلتقي مع وفد من بلدية طبرق

التقى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، وفدا من بلدية طبرق، ضم رئيس وأعضاء المجلسين التسييري، والاستشاري، ورئيس المجلس الاجتماعي لأعيان وحكماء المدينة.

وحسب المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، فإن اللقاء ناقش عددا من الموضوعات والقضايا المتعلقة بأزمة المياه، ووضع الحلول العاجلة مع الجهات ذات العلاقة، واستكمال مشاريع محطات المياه في عدة مناطق بالمدينة.

كما تم خلال اللقاء مناقشة الطريق الرابط بين امساعد وطبرق، وضرورة العمل على تفعيل مشروع الطريق المزدوج، إضافة إلى استكمال المشروعات المتوقفة بالبلدية، وصرف المخصصات المالية اللازمة لها.

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