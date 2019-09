الجيش يحمل  “البقرة” مسئولية  قصف مطار معيتيقة  الدولي

قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش ، ان” كذب وفبركات تنظيم الاخوان الإرهابي وواجهته حكومة السراج الغير شرعية اليومية أصبحت من مسلمات عملهم الاعلامي الموجه ضد قوات الجيش والتي جعلتنا نقتنع انهم يتنفسون كذبا وانهم في غيّهم مستمرون حتى القضاء عليهم “.

وأوضح المركز، في بيان له اليوم الأحد ، أن “من يقصف امطار معيتيقة هوالميليشياوي المدعو بشير البقرة وعصابته عشرات المرات وانه لا أحد في طرابلس يستطيع أن يوقفه “.

