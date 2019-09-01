جهاز الإمداد بالمؤقتة يقدم إمدادات طبية لعدد من المستشفيات والمراكز

علن جهاز الإمداد الطبي بالحكومة المؤقتة، أنه يسعى إلى توفير النواقص المهمة من الأدوية والمستلزمات التخصصية التي تحتاجها المستشفيات والمراكز الطبية.

وأفاد الجهاز بتسليم قسم الأمراض السارية بمركز بنغازى الطبي، العلاج التخصصي لمرضى التهاب الكبد الفيروسي سي، لعدد خمسمئة حالة، وتسليم أدوية لمرضى الأورام وأمراض الدم لمركزي بنغازي الطبي وطبرق، ومستشفى سبها العام.

كما أكد الجهاز تسليم أدوية مرض السكري للمراكز والعيادات المتخصصة، والشروع في توزيع أفلام الأشعة بأنواعها على المستشفيات ومراكز الخدمات الصحية، كما وفر الجهاز أكياس فصل مكونات الدم لمصرف الدم المركزي في بنغازي، كما تم صرف الأكياس الأحادية لبقية مراكز التبرع بالدم في المناطق.

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