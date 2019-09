صنع الله: قطاع النفط لا يزال عرضة لانتكاسات بسبب تدهور الأوضاع الأمنية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إيرادات شهر يوليو لعام 2019 من مبيعات النفط الخام ومشتقاته، إضافة إلى الضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز، قد بلغت 2,1 مليار دولار أمريكي- أي بزيادة تقدّر بحوالي 403 مليون دولار أمريكي (+23 بالمئة) مقارنة بالشهر الماضي.

وأضافت المؤسسة، في بيان لها اليوم الأحد، أنها “تُعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع عدد شحنات النفط الخام في أواخر شهر يونيو، والتي تم استلامها وتسويتها ضمن حسابات شهر يوليو|.

وعلق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، في هذا الصدد قائلا: “على الرغم من أن عائدات النفط قد شهدت ارتفاعا مقارنة بالشهر الماضي، إلا أنّ قطاع النفط الليبي لا يزال عرضة لانتكاسات مرتبطة أساسا بتدهور الأوضاع الأمنية داخل البلاد. فقد تسببت أعمال التخريب التي طالت خط الأنابيب بحقل الشرارة النفطي في خفض الإيرادات بشكل ملحوظ.”

وأضاف قائلا: “لقد ساهمت إيرادات النفط والغاز بأكثر من 92 بالمئة من ميزانية ليبيا. وقد تمّ احراز هذا التقدّم على الرغم من أننا استلمنا أقل من 58 بالمئة فقط من ميزانيتنا المطلوبة. يجب توفير التمويل الكافي لقطاع الطاقة والبنية التحتية الأمنية، بما يضمن بقائها بمنأى عن الصراع الدائر ويتيح لها مواصلة تمويل الخدمات الأساسية في جميع أنحاء البلاد.”

