قيادي بالجيش: لن يهزمنا أي دعم يأتي من تركيا وقطر لـ”الوفاق”

أكد ومدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش العميد خالد المحجوب ، أن ” القوات مسيطرة على كافة مواقعها في المحاور وعلى أهبة الإستعداد و بمعنويات عالية “.

وأكمل المحجوب، في تصريحات له، أن ” الجيش يقاتل بعقيدة واضحة هي تحرير البلاد من وصعها الحالي وإعادة الأمن والإستقرار فهذه قضية كل ليبي شريف”.

وأضاف، “لن يهزمهم أي دعم يأتي من تركيا أو غيرها من الدول و الدعم التركي لم ينقطع ابداً و تنوع بل رافقه الدعم القطري “.

