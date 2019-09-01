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قيادي بالجيش: لن يهزمنا أي دعم يأتي من تركيا وقطر لـ”الوفاق”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

أكد ومدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش العميد خالد المحجوب  ، أن ” القوات مسيطرة على كافة مواقعها في المحاور وعلى أهبة الإستعداد و بمعنويات عالية “.

وأكمل المحجوب، في تصريحات له، أن ” الجيش يقاتل بعقيدة واضحة هي تحرير البلاد من وصعها الحالي وإعادة الأمن والإستقرار فهذه قضية كل ليبي شريف”.

وأضاف،  “لن يهزمهم أي دعم يأتي من تركيا أو غيرها من الدول و الدعم التركي لم ينقطع ابداً و تنوع بل رافقه الدعم القطري “.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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