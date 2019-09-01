الذكرى الرابعة لاسترجاع معسكر الصاعقة على يد القائد الميداني بالقوات الخاصة الشهيد “أبو بكر الفسي”

بنغازي 01 سبتمبر 2019 (وال) – تمرّ اليوم الأحد الموافق للأوّل من سبتمبر، الذكرى الرابعة لاستشهاد القائد الميداني بالقوات الخاصة الصاعقة “ر ع و أبوبكر الفسي” الذي انتقل إلى رحمة الله إثر انفجار لغم رفقة ثلاثة من رفاقه، وهم “إبراهيم اجعودة”، و”سامي العكوكي”، و”منصور أبا”.

الشهيد “الفسي” قائد ميداني في الكتيبة الأولى صاعقة يعد قائد العميلة العسكريّة (وطواط الجحيم) الّتي تم من خلالها استرجاع معسكر القوات الخاصة الرئيس “المدرسة” بمنطقة بوعطني، بعد اقتحامها من قبل شورى بنغازي الإرهابي بعملية ما تسمى “ادخلوا عليهم الباب”.

وسقط المعسكر الرئيس للقوات الخاصة والصاعقة، في أيدي الميليشيات الإرهابية، في الثلاثين من يونيو من العام 2014 م، بعد معارك دامت نحو أسبوع وخلفت حوالي 60 شهيدا فيما جرح أكثر من 100 معظمهم من القوات المسلحة.

وشارك “الفسي” في المواجهات ضد المجموعات المتطرفة وتلقى خلالها 5 إصابات، أخطرها إصابته أمام مقر “مليشيا درع ليبيا” التّابع للإرهابي المدعو “وسام بن حميد” يوم السبت الأسود في منطقة بودزيرة شرق بنغازي.

“الفسي” رجل بسيط وذو طموحات بسيطة، وهو صاحب الكلمات الشهيرة عند عملية استرجاع معسكر الصاعقة #حك_ع_القطران، وهو صاحب النداء الشهير عبر اللاسلكي “تعال استلم معسكراتك يا بوخمادة”. (وال – بنغازي) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال