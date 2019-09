كشفت شركة الخطوط الليبية والإفريقية والأجنحة عن تسيير رحلاتها من مطار مصراتة الدولي، بدلا من مطار معيتيقة الدولي بدءا من اليوم الأحد إلى حين اشعار آخر.

وكان مطار معيتيقة قد تعرض لقصف بالتزامن مع وصول طائرة تحمل الحجاج فجر اليوم الأحد..

