البحرين تدعو رعاياها لمغادرة لبنان

المنامة 01 سبتمبر 2019 (وال) – دعت وزارة الخارجية البحرينية جميع رعاياها إلى ضرورة مغادرة الأراضي اللبنانية فورا بسبب التوتر الذي تشهده الحدود اللبنانية.

حيث أعلن الجيش اللبناني أن قوات الكيان الصهيوني أطلقت 40 قذيفة صاروخية جنوبي بيروت، مؤكدا تعرض 3 بلدات لبنانية للقصف.

وقال الجيش اللبناني، في بيان له، إن قوات الكيان استهدفت بلدات مارون الراس، عيترون، ويارون – الجنوب.

وأضاف البيان “أن قوات الكيان استهدفت تلك البلدات بأكثر من 40 قذيفة صاروخية عنقودية وحارقة”.

كما أعلن حزب الله، في وقت سابق الأحد، إطلاق قذائف باتجاه قاعدة تابعة للكيان الصهيوني، مؤكدا مقتل عسكريين من الكيان إثر استهداف آليتهم، فيما ردت قوات الكيان بإطلاق قذائف باتجاه جنوب لبنان.

وفي أول رد فعل لبناني، طالب رئيس وزراء لبنان سعد الحريري الولايات المتحدة وفرنسا بالتدخل لوقف الاشتباكات والقصف المتبادل بين قوات الكيان الصهيوني وحزب الله، في جنوب البلاد.

وأجرى الحريري اتصالين هاتفيين بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل بون طالبهما بالتدخل لإيقاف التوتر الذي تشهده المنطقة الحدودية. (وال – المنامة) ع م

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