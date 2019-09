الجزائر تدعو إلى حل الأزمة الليبية عبر الحلول القائمة على الحوار

أكد رئيس الحكومة الجزائرية، نور الدين بدوي، أن بلاده تدعم إعادة الاستقرار إلى ليبيا، عبر اعتماد الحلول القائمة على الحوار.

وأكمل بدوي، أن الجزائر تعمل على دعم السلم في ليبيا، من خلال جهود مكثفة في سبيل تسوية سياسية دائمة للأزمة، وذلك عبر السعي إلى تحقيق حوار شامل ومصالحة وطنية، في إطار احترام سلامة ليبيا، ووحدتها وسيادتها، وانسجام شعبها.

وأضاف بدوي، أن ” هذا المسعى نابع من حرص الجزائر الدائم على وضع حد للنزاعات والأزمات التي تعصف بدول المنطقة”.

