مدير أمن تاجوراء: لم نسجل أي خروقات خلال امتحانات الثانوية بالبلدية

قال مدير مديرية أمن تاجوراء يوسف شعبان، إن أفراد الأمن نفذوا الخطة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والقانونية الصارمة، لتأمين سير امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2019 – 2018، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أي اختراقات أمنية وسارت عمليات الامتحانات على أكمل وجه حتى انتهاء آخر يوم فيها.

وأضاف شعبان، خلال مؤتمر صُحفي، أن خطة تأمين الامتحانات تشمل حماية الطلبة الممتحنين ولجان المراقبة والقائمين عليها ببلدية تاجوراء، موضحا أن كافة الأجهزة الأمنية المختلفة داخل البلدية، شاركت في تنفيذ الخُطة الأمنية من خلال 880 عُنصرا أمنيا، تم توزيعهم على تمركزات أمنية في المدارس التي تم اعتمادها لإجراء الامتحانات بها.

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