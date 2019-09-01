ليبيا تبيع نفطاً بـ2,1 مليار دولار أميركي في يوليو

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إيرادات شهر يوليو المنصرم من مبيعات النفط الخام ومشتقاته، إضافة إلى الضرائب والأتاوات المحصلة من عقود الامتياز، بلغت 2,1 مليار دولار أميركي، أي بزيادة تقدّر بحوالي 403 مليون دولار أميركي، 23 بالمائة، مقارنة بالشهر الماضي.

وأرجعت المؤسسة في بيان نشرته الأحد، زيادة الإيرادات إلى ارتفاع عدد شحنات النفط الخام في أواخر شهر يونيو، والتي تم استلامها وتسويتها ضمن حسابات شهر يوليو.

وحول ذلك قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، إنه وعلى الرغم من أن عائدات النفط قد شهدت ارتفاعا مقارنة بالشهر الماضي، إلا أنّ قطاع النفط الليبي لا يزال عرضة لانتكاسات مرتبطة أساسا بتدهور الأوضاع الأمنية داخل البلاد.

وأضاف صنع الله أن أعمال التخريب التي طالت خط الأنابيب بحقل الشرارة النفطي تسببت في خفض الإيرادات بشكل ملحوظ، مبينا أن إيرادات النفط والغاز ساهمت بأكثر من 92 بالمئة من ميزانية ليبيا.

ولفت إلى أن هذا الارتفاع جاء على الرغم من استلام المؤسسة أقل من 58 بالمئة فقط من ميزانيتها المطلوبة، داعيا إلى توفير التمويل الكافي لقطاع الطاقة والبنية التحتية الأمنية، بما يضمن بقاءها بمنأى عن الصراع الدائر ويتيح لها مواصلة تمويل الخدمات الأساسية في جميع أنحاء البلاد.

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